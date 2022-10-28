Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Роналду — второй по оценке среди игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Шерифом»

Чемпионат.com

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал автором забитого мяча в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Шерифом» (3:0).

Роналду стал вторым по оценке среди игроков «Манчестер Юнайтед»
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

37-летний футболист заработал оценку 7.8 за прошедший матч по оценке портала WhoScored. Это второй показатель среди игроков «Юнайтед», лучший — у датского полузащитника Кристиана Эриксена (8.3). Худшим по оценке у «МЮ» стал защитник Гарри Магуайр (6.4), вышедший на замену на 46-й минуте.

Подопечные Эрика тен Хага вышли в плей-офф Лиги Европы, в активе манкунианцев 12 очков после пяти встреч. Также из группы Е вышел «Реал Сосьедад» (15 очков). В заключительном туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанским клубом в гостях. Встреча состоится в четверг, 3 ноября.

Самые быстрые хет-трики Лиги чемпионов.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители