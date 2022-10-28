Непомнящий назвал самого успешного российского тренера последних лет

«Ференцварош» в четверг сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Также в группе H выступают турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда».

— Мои поздравления Станиславу Саламовичу, он самый успешный российский тренер последних лет. Мне трудно сказать, в чем его тренерская сила, я с ним не работал. Думаю, дело в его умении работать с игроками, а также в том, что он не теряется в сложных ситуациях — почти форс мажорных, когда очень много препятствий. Со всеми вызовами он отлично справляется, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».