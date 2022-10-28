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42 минуты назад

Непомнящий назвал Черчесова самым успешным российским тренером последних лет

Матч ТВ

Бывший тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий назвал Станислава Черчесова, возглавляющего венгерский «Ференцварош», самым успешным российским тренером последних лет, отметив умение специалиста работать под давлением.

Непомнящий назвал самого успешного российского тренера последних лет
Фото: Матч ТВМатч ТВ

«Ференцварош» в четверг сыграл вничью с «Монако» (1:1) и обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Также в группе H выступают турецкий «Трабзонспор» и сербская «Црвена Звезда».
— Мои поздравления Станиславу Саламовичу, он самый успешный российский тренер последних лет. Мне трудно сказать, в чем его тренерская сила, я с ним не работал. Думаю, дело в его умении работать с игроками, а также в том, что он не теряется в сложных ситуациях — почти форс мажорных, когда очень много препятствий. Со всеми вызовами он отлично справляется, — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Черчесов тренирует «Ференцварош» с декабря прошлого года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат и Кубок Венгрии. Ранее 59 летний специалист возглавлял сборную России.

Футбол,Валерий Непомнящий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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