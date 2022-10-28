Корнеев рассказал, что консультировал топовый итальянский клуб по Захаряну

«По Захаряну я начал консультировать с того момента, когда у него заканчивался контракт с «Динамо». У меня было два итальянских клуба, один из них — топ, которые были заинтересованы в Захаряне. Но они действовали слишком медленно. После того, как Арсен подписал новый контракт с «Динамо», я предложил его «Челси», — цитирует Корнеева «Чемпионат».