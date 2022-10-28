Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца

Украинский хавбек Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» и переехать на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.com.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По информации источника, полузащитник недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде из Бергамо. В связи с этим Руслан планирует рассмотреть варианты от других клубов. Одним из претендентов на Малиновского является лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте лично заинтересован в его услугах.