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21 минуту назад

Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца

Евро-футбол.Ру

Украинский хавбек Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» и переехать на Туманный Альбион в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.com.

Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По информации источника, полузащитник недоволен количеством игрового времени, которое получает в команде из Бергамо. В связи с этим Руслан планирует рассмотреть варианты от других клубов. Одним из претендентов на Малиновского является лондонский «Тоттенхэм». Наставник «шпор» Антонио Конте лично заинтересован в его услугах.

В текущем сезоне украинец принял участие в десяти поединках за «Аталанту», в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Футбол,Руслан Малиновский,
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