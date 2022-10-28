"Локомотив" объявил об учреждении специальной премии для тренеров академии

Руководство "Локомотива" при поддержке одного из спонсоров Руководство «Локомотива» при поддержке одного из спонсоров учредило премию для тренеров академии, сообщает пресс-служба клуба.
Теперь тренеры, чьи воспитанники сыграли за основную команду «Локомотива» пять матчей и более в свой первый сезон, могут рассчитывать на денежные вознаграждения. Отмечается, что в этом году премией отмечены специалисты, которые тренировали полузащитников Артема Карпукаса и Максима Петрова (сейчас играет в аренде в «Алании» — прим. ред.), а также вратаря Даниила Худякова. В сезоне-2021/22 все они провели более пяти матчей.
Генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко подчеркнул, что в основной команде играет много воспитанников академии. По его словам, поэтому руководству клуба было очень важно отметить вклад тренеров, которые воспитывают игроков с самого начала их профессиональной карьеры.
«К сожалению, в футбольной индустрии труд специалистов, которые доводят футболистов до основного состава, как правило, остается незамеченным и мало оплачивается. Мы решили сломать эту тенденцию и совместно с одним из наших партнёров учредили такую премию. В наших планах создать общий фонд для регулярной выплаты подобных поощрений», — отметил он.
Тренерам были выплачены утвержденные денежные вознаграждения. Подобные премии применяются в «Локомотиве» впервые.