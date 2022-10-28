"Локомотив" объявил об учреждении специальной премии для тренеров академии

Теперь тренеры, чьи воспитанники сыграли за основную команду «Локомотива» пять матчей и более в свой первый сезон, могут рассчитывать на денежные вознаграждения. Отмечается, что в этом году премией отмечены специалисты, которые тренировали полузащитников Артема Карпукаса и Максима Петрова (сейчас играет в аренде в «Алании» — прим. ред.), а также вратаря Даниила Худякова. В сезоне-2021/22 все они провели более пяти матчей.