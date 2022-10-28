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1 час назад

"Локомотив" объявил об учреждении специальной премии для тренеров академии

Газета.Ru

Руководство "Локомотива" при поддержке одного из спонсоров Руководство «Локомотива» при поддержке одного из спонсоров учредило премию для тренеров академии, сообщает пресс-служба клуба.

"Локомотив" объявил об учреждении специальной премии для тренеров академии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теперь тренеры, чьи воспитанники сыграли за основную команду «Локомотива» пять матчей и более в свой первый сезон, могут рассчитывать на денежные вознаграждения. Отмечается, что в этом году премией отмечены специалисты, которые тренировали полузащитников Артема Карпукаса и Максима Петрова (сейчас играет в аренде в «Алании» — прим. ред.), а также вратаря Даниила Худякова. В сезоне-2021/22 все они провели более пяти матчей.

Генеральный директор ФК «Локомотив» Владимир Леонченко подчеркнул, что в основной команде играет много воспитанников академии. По его словам, поэтому руководству клуба было очень важно отметить вклад тренеров, которые воспитывают игроков с самого начала их профессиональной карьеры.

«К сожалению, в футбольной индустрии труд специалистов, которые доводят футболистов до основного состава, как правило, остается незамеченным и мало оплачивается. Мы решили сломать эту тенденцию и совместно с одним из наших партнёров учредили такую премию. В наших планах создать общий фонд для регулярной выплаты подобных поощрений», — отметил он.

Тренерам были выплачены утвержденные денежные вознаграждения. Подобные премии применяются в «Локомотиве» впервые.

Футбол,Владимир Леонченко,Максим Петров,
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