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1 час назад

Гришин: «ЦСКА должен побеждать «Локомотив»

Евро-футбол.Ру

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

«ЦСКА должен побеждать «Локомотив»
Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По мнению Гришина, несмотря на то, что игра состоится на домашнем поле «железнодорожников», ЦСКА является очевидным фаворитом этой встречи и должен одерживать победу.

«ЦСКА является фаворитом в дерби. В «Локомотиве» ничего не поменялось. Там психологический и игровой кризис. «Железнодорожникам» будет тяжело играть с командами из верхней части таблицы», — цитирует Гришина «РБ Спорт».

Напомним, матч «Локомотив» — ЦСКА состоится завтра, 29 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Футбол,Александр Гришин,
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