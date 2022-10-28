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1 час назад

Игорь Корнеев: без господдержки футбол в России обречён

Чемпионат.com

Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев выразил мнение, что без поддержки госкорпораций российский футбол обречён на упадок.

Бывший полузащитник ЦСКА: без господдержки футбол в России обречён
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Пересмотреть статьи расходов российских клубов? Звучит неплохо, но как это сделать, с чего начать? У каждого клуба свой бюджет, свои возможности, подписанные вдолгую контракты с игроками. Думаю, что за один год это перевернуть невозможно. Футбол — это спорт номер один в России, и государственные компании будут поддерживать клубы, пока могут. Без господдержки наш футбол, скорее всего, обречён. В лучшем случае его существование окажется под большим вопросом», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Футбол,Олег Лысенко,Игорь Корнеев,
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