Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
47 минут назад

Радимов - о «Пари НН»: «Дыма без огня не бывает»

Евро-футбол.Ру

Экс-тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов, перешедший на должность советника гендиректора по развитию молодежного футбола, ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Пари НН».

Радимов - о «Пари НН»: «Дыма без огня не бывает»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Пари НН»? Отвечу так: дыма без огня не бывает», - передает слова специалиста Sports.ru.

Ранее в прессе сообщалось, что Радимов может сменить у руля «Пари НН» Михаила Галактионова, которого сватают в московский «Локомотив».

После 14 туров Российской премьер-лиги команда из Нижнего Новгорода набрала 13 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

Футбол,Михаил Галактионов,Владислав Радимов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители