Ирисметов считает, что Моуринью не доверяет Шомуродову

«У нас много об этом пишут, обсуждают, советуют ему уходить, чтобы играть. Почему не ушёл — он сам знает, наверное. У меня было такое в карьере, что я мог сидеть и получать деньги, но я уходил — смотрел на ситуацию и сам решал. В зимнее окно Шомуродов уйдёт, наверное, потому что всего 3-4 игры сыграл, к тому же не в стартовом составе», — цитирует Ирисметова Metaratings.