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1 час назад

Ирисметов считает, что Моуринью не доверяет Шомуродову

Евро-футбол.Руиещё 1

Спортивный директор узбекского клуба «Пахтакор» Жафар Ирисметов поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг нападающего Элдора Шомуродова в «Роме».

Ирисметов считает, что Моуринью не доверяет Шомуродову
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По мнению Ирисметова, наставник римлян Жозе Моуринью не доверяет 27-летнему форварду, иначе не стал бы приглашать из «Торино» Андреа Белотти. Отметим, что в текущем сезоне Шомуродов провёл в составе «Ромы» всего шесть матчей, отметившись в них одним забитым голом.

«У нас много об этом пишут, обсуждают, советуют ему уходить, чтобы играть. Почему не ушёл — он сам знает, наверное. У меня было такое в карьере, что я мог сидеть и получать деньги, но я уходил — смотрел на ситуацию и сам решал. В зимнее окно Шомуродов уйдёт, наверное, потому что всего 3-4 игры сыграл, к тому же не в стартовом составе», — цитирует Ирисметова Metaratings.

Действующий контракт нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Узбекистана в 8 миллионов евро.

Футбол,Жафар Ирисметов,Андреа Белотти,
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