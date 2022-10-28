Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»

«Выбор был — Фома, я и ещё пару человек, не помню, кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».