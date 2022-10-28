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1 час назад

Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о том, что главный тренер «бело-голубых» Славиша Йоканович планировал сделать его капитаном команды.

Захарян рассказал, что мог стать капитаном «Динамо»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, сербский специалист возглавил «Динамо» минувшим летом, сменив на этом посту немца Сандро Шварца.

Захарян признался, что принял бы это предложение, если бы оно ему в итоге поступило.

«Выбор был — Фома, я и ещё пару человек, не помню, кто ещё. Сначала был удивлён, что у Шунина забрали повязку, но потом мне объяснили, что для Йокановича важно, чтобы капитаном был именно полевой игрок», — сказал Захарян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провёл в составе «бело-голубых» 17 матчей, забив в них три мяча и пять раз ассистировав партнёрам по команде. После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ динамовцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 23 набранными очками в своём активе.

Футбол,Арсен Захарян,Славиша Йоканович,Сандро Шварц,Динамо,
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