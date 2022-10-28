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1 час назад

Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернётся на поле

Евро-футбол.Ру

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о сроках восстановления игрока.

Агент Дивеева рассказал, когда игрок вернётся на поле
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Восстановление идет по плану, все нормально. Учитывая точку, в которой мы сейчас находимся, я думаю, что полноценная работа в общей группе может начаться на зимних сборах», — заявил Ерёмин «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Дивеева не стоит ждать раньше этого времени, игрока можно будет увидеть на поле уже весной.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Футбол,Игорь Дивеев,Олег Еремин,
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