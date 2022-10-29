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30 минут назад

Газзаев рассказал, что экс-игрок "Спартака" Павлюченко мог оказаться в ЦСКА

Газета.Ruиещё 2

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко мог оказаться в составе армейцев, а не «Спартака».

Газзаев рассказал, что экс-игрок "Спартака" Павлюченко мог оказаться в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Редко кому удается доиграть до 40 лет. Роман провел блестящую карьеру, забивал за сборную России, российские и европейские клубы, становился призером чемпионата Европы. Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.

Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал в ЦСКА. Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьем и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому. Роман был замечательным футболистом», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

На протяжении карьеры нападающий выступал за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», «Кубань» и екатеринбургский «Урал».

В футболке сборной России Павлюченко провел 51 матч и забил 21 гол.

27 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал 40-летнего Павлюченко, выступавшего во Второй лиге за ногинский клуб «Знамя», на восемь матчей за попытку физического воздействия на соперника и оскорбительные выражения. После этого Павлюченко объявил, что окончательно уходит из футбола.

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