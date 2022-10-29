Газзаев рассказал, что экс-игрок "Спартака" Павлюченко мог оказаться в ЦСКА

«Редко кому удается доиграть до 40 лет. Роман провел блестящую карьеру, забивал за сборную России, российские и европейские клубы, становился призером чемпионата Европы. Его можно только поздравить с такой насыщенной карьерой. Надеюсь, Роман останется в спорте и продолжит приносить пользу.



Я им интересовался, хотел видеть в команде, приглашал в ЦСКА. Он был настоящим форвардом, который обладал бомбардирским чутьем и высоким уровнем мастерства, такое дано не каждому. Роман был замечательным футболистом», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».