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37 минут назад

Бензема не тренировался сегодня с «Реалом»

Евро-футбол.Руиещё 1

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не принимал участия в сегодняшней тренировке своей команды. Об этом вещает в социальных сетях Madrid Xtra.

Бензема не тренировался сегодня с «Реалом»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, из-за травмы французу пришлось пропустить два последних поединка «королевского клуба»: сперва в чемпионате Испании против «Севильи», а затем в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига», где «сливочные» потерпели первое поражение в сезоне.

Таким образом, вероятность участия Бензема в завтрашнем матче Ла Лиги против «Жироны» является крайне маленькой. Ранее сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти не хочет торопить события и предоставит ему возможность полностью восстановиться.

Футбол,Карло Анчелотти,Карим Бензема,Реал,
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