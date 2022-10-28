​Захарян рассказал, как на него повлиял срыв трансфера в «Челси»

Летом Арсен Захарян мог сменить «Динамо» на «Челси», но трансфер сорвался из-за проблем с оплатой в условиях санкций. Футболист в программе «Коммент.Шоу» рассказал о влиянии сорванной сд

«Конечно, было обидно. Это моя мечта. Но со временем перестаёшь об этом думать. Не получилось перейти, но нужно играть…

Я не забивал и не отдавал голевые? Так получалось. В игре со «Спартаком» - я смотрел статистику – я отдал четыре паса под удар, но то Фома в штангу попал, то гол отменили.

Я не думаю, что это было связано со срывом трансфера. Может, психологически это подбивало, но со временем прошло, и я сконцентрировался на игре, вспомнил, что до зимы ещё много матчей», - сказал Захарян.