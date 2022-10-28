Дзюбу призвали сыграть прощальный матч за сборную России

Бывший футболист «Спартака» Жафар Ирисметов выразил мнение, что нападающий «Аданы Демиспор» Артем Дзюба должен провести прощальный матч за сборную России. Его слова передает «Матч ТВ».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Дзюба как то пропал из поля зрения. Сборная России пропускает этот чемпионат мира, а дальше Дзюба уже будет в возрасте. Думаю, Карпину имеет смысл дать дорогу молодым. Дзюбе пора уже сделать какой нибудь прощальный матч, отблагодарить его и проводить на пенсию, — сказал Ирисметов.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.