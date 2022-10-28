Корнеев: в ближайшей перспективе Абрамович не вернется в футбол

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев выразил мнение, что продавший «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович не скоро вернется в футбольную индустрию. Его слова передает «Чемпионат».
«Работая в сборной, я пересекался с Абрамовичем. Он удивительно мудрый во всех отношениях человек! Возвращение в футбол? Думаю, в ближайшей перспективе этого не произойдет. Если вдруг, года через три-четыре, ему станет не хватать футбольных эмоций, возможно, он и вернется к этой теме», – сказал Корнеев.
Напомним, что 10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.
Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.
Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.