Корнеев: в ближайшей перспективе Абрамович не вернется в футбол

«Работая в сборной, я пересекался с Абрамовичем. Он удивительно мудрый во всех отношениях человек! Возвращение в футбол? Думаю, в ближайшей перспективе этого не произойдет. Если вдруг, года через три-четыре, ему станет не хватать футбольных эмоций, возможно, он и вернется к этой теме», – сказал Корнеев.