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1 час назад

Неймар оправдан по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса»

Lenta.ruиещё 2

С Неймара сняты обвинения по делу о коррупции при трансфере в «Барселону» из «Сантоса».

Неймар оправдан по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса»
Фото: Sports.ruSports.ru

Прокуратура оправдала нападающего «ПСЖ» и всех остальных лиц, причастных к сделке.

Иск против 30-летнего игрока, его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса подавала компания DIS.

Истец просил для Неймара пять лет тюрьмы и 150 миллионов евро компенсации.

Прокурор после выступлений всех обвиняемых в суде заявил, что «нет даже намеков на какое-либо преступление». Он попросил оправдать всех обвиняемых.

DIS владела 40% трансферных прав на игрока, которые приобрела в 2009 году, в начале периода выступлений Неймара за «Сантос». Компания утверждала, что не получила от трансфера Неймара в «Барселону» из бразильского клуба полагающуюся ей сумму.

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