Неймар оправдан по делу о коррупции при трансфере в «Барсу» из «Сантоса»

С Неймара сняты обвинения по делу о коррупции при трансфере в «Барселону» из «Сантоса».

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Прокуратура оправдала нападающего «ПСЖ» и всех остальных лиц, причастных к сделке.

Иск против 30-летнего игрока, его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса подавала компания DIS.

Истец просил для Неймара пять лет тюрьмы и 150 миллионов евро компенсации.

Прокурор после выступлений всех обвиняемых в суде заявил, что «нет даже намеков на какое-либо преступление». Он попросил оправдать всех обвиняемых.