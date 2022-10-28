Стало известно, когда Галактионов возглавит «Локомотив»

Недавно «Локомотив» отправил в отставку Йозефа Циннбауэра по причине неудовлетворительных результатов команды. На временной основе с «железнодорожниками» работает Андрей Фёдоров. При этом московский клуб активно связывают с Михаилом Галактионовым, ныне совмещающим работу в «Пари НН» и молодёжной сборной России.