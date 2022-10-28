Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

«Забрали брата. Я позвонил маме, а она просто начала плакать». Прокоп о частичной мобилизации

Sports.ru

Полузащитник «Ботева» Прокоп рассказал о том, как частичная мобилизация в России коснулась его семьи.

«Забрали брата». Полузащитник «Ботева» Прокоп о частичной мобилизации
Фото: СоцсетисСоцсетис

– У тебя есть еще старший брат. А он чем занимается?

– Он отслужил, наверное, года два назад вернулся. Сейчас работает на заводе. Как раз-таки из-за того, что он служил – это одна из причин, почему я сомневался, когда бы

На первой неделе, когда я там был, я просто решил позвонить маме вечером и спросить: «Как дела? Что там, как?». Она начинает плакать и говорить: «У нас брата забирают». Мобилизация и все такое. Я вообще не понимал, у меня не было никогда такого в жизни, когда человек слышит, что он кого-то потерял. Понятно, что у меня не такая ситуация. Она сразу же заплакала.

И я не смог маме ничего ответить, просто сказал: «Угу». Сбросил трубку и меня накрыло. Мама поняла, что я вообще в непонятном состоянии. Она мне потом написала, что из-за этого еще больше хочет, чтобы у меня получилось, и я там остался (в Болгарии – прим. Sports.ru).

Поэтому я не знаю, повлияло ли это как-то на меня. В первую неделю меня это как-то подбило. Но, в целом, получилось, наверное, – рассказал Прокоп в интервью на шоу «Два в одного».

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители