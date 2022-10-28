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50 минут назад

«Игроки среднего уровня». Игорь Корнеев раскритиковал четырёх новичков «Динамо»

Чемпионат.com

Бывший полузащитник ЦСКА, сборных СССР и России Игорь Корнеев оценил трансферную кампанию московского «Динамо».

Корнеев раскритиковал четырёх новичков «Динамо»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Качества Нгамалё, Дасы и Маричала вызывают большие вопросы, исходя из амбиций «Динамо». Я бы включил сюда ещё и Фернандеса. Игроки среднего уровня! Если сравнивать с прошлым годом, «Динамо» не усилилось, а существенно ослабло. Очевидно, «Динамо» хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретенных игроков и развивать своих. Пока не всё удаётся», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. У команды Йокановича 23 набранных очка после 14 проведённых матчей. В ближайшем туре бело-голубые встретятся с «Химками» 29 октября.

Футбол,Олег Лысенко,Игорь Корнеев,Динамо,
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