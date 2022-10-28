Корнеев раскритиковал четырёх новичков «Динамо»

«Качества Нгамалё, Дасы и Маричала вызывают большие вопросы, исходя из амбиций «Динамо». Я бы включил сюда ещё и Фернандеса. Игроки среднего уровня! Если сравнивать с прошлым годом, «Динамо» не усилилось, а существенно ослабло. Очевидно, «Динамо» хочет быть наверху в таблице, с возможностью продавать приобретенных игроков и развивать своих. Пока не всё удаётся», – сказал Корнеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.