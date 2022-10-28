​Тен Хаг высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед»

«Для развития команды требуется время. Нужно строить, развиваться… К сожалению, на всё это нужно время, а у меня его нет – я довольно

Думаю, мы стали лучше обороняться командно. Игроки всё больше и больше осознают, что в обороне должны участвовать все 11 человек. Думаю, ещё мы стали лучше выстраиваться на поле. Теперь нам нужно поработать над развитием в атаке. Это самая сложная часть», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.