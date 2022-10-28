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58 минут назад

​Тен Хаг высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед»

Евро-футбол.Ру

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда уже добилась определённого прогресса.

​Тен Хаг высказался о прогрессе «Манчестер Юнайтед»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Для развития команды требуется время. Нужно строить, развиваться… К сожалению, на всё это нужно время, а у меня его нет – я довольно

Думаю, мы стали лучше обороняться командно. Игроки всё больше и больше осознают, что в обороне должны участвовать все 11 человек. Думаю, ещё мы стали лучше выстраиваться на поле. Теперь нам нужно поработать над развитием в атаке. Это самая сложная часть», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 30 октября – против «Вест Хэма».

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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