Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Локомотивом»

«В конце этой недели нас ждет очень важный матч — дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка, команда давно не побеждает и нам необходимо собраться и одержать победу в матче с железнодорожниками, она станет отправной в нашей серии выигрышей. Обращусь к болельщикам. Вы можете быть спокойны, мы оставим все силы на поле, выложимся на максимум и обеспечим победу. Мы сделаем все ради наших красно-синих цветов!» — сказал Медина в эфире клубного канала.