Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Локомотивом»

Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится завтра, 29 октября, и начнётся в 19:00 мск.

Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА перед игрой с «Локомотивом»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«В конце этой недели нас ждет очень важный матч — дерби с «Локомотивом». Нам очень нужны эти три очка, команда давно не побеждает и нам необходимо собраться и одержать победу в матче с железнодорожниками, она станет отправной в нашей серии выигрышей. Обращусь к болельщикам. Вы можете быть спокойны, мы оставим все силы на поле, выложимся на максимум и обеспечим победу. Мы сделаем все ради наших красно-синих цветов!» — сказал Медина в эфире клубного канала.

Красно-синие занимают третье место в чемпионате, их завтрашние оппоненте располагаются на 14-й строчке.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители