Романцев: Абаскаль заставил футболистов «Спартака» поверить в него

«Абаскаль сумел за относительно небольшой срок заставить футболистов поверить в себя. Уж как это удалось — его профессиональный секрет», — заявил Романцев « Спорт-Экспрессу ».

Эксперт считает, что у «Спартака» появляется победный характер, у команды очень хорошие опытные игроки, а также молодежь. Нынешнему «Спартаку» по силам закончить сезон в тройке, добавил Романцев.