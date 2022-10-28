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1 час назад

В "Адане" заявили, что готовы обсудить возможность продажи Дзюбы

Газета.Ru

Президент «Аданы Демирспор» Метин Коркмаз высказался об интересе «Венеции» к российскому нападающему клуба Артему Дзюбе.

В «Адане» заявили, что готовы обсудить возможность продажи Дзюбы
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Интерес «Венеции» к Дзюбе? Мы пока не получали никаких предложений и даже не слышали об этом. Напрямую с нами никто не связывался и не интересовался им.

Дзюба — важный игрок с сильным характером. Если мы получим какое-то предложение и Артем сам захочет уйти, тогда подумаем и обсудим с ним такую возможность», — приводит слова Коркмаза Sport24.

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком «Аданы Демирспор», которая выступает в турецкой Суперлиге. В матче третьего тура против «Фенербахче» россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле 87 минут, после чего был заменен. Примечательно, что дебютировал за «Адану Демирспор» нападающий в день своего рождения и отметился забитым мячом.

Всего 31-летний форвард сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Его клуб идет вторым в чемпионате страны.

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