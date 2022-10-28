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1 час назад

Россия осталась на 18-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Чемпионат.com

В обновлённом рейтинге коэффициентов УЕФА Россия осталась на 18-м месте.

Россия сохранила место в таблице коэффициентов УЕФА
Фото:  Чемпионат.com Чемпионат.com

Турция продолжила свой подъём в рейтинге. На прошлой неделе Турция поднялась с 18-го на 14-е место. За новую неделю страна поднялась на 13 строчку таблицы коэффициентов.

Скриншот

Украина спустя неделю вернулась на 15 строчку, опередив Швейцарию. На еврокубковой недели донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с шотландским «Селтиком» в Лиге чемпионов (1:1), а футболисты киевского «Динамо» в драматичном матче с кипрским «АЕК Ларнака» вырвали ничью на последних минутах (3:3).

Бельгия поднялась на восьмую строчку, заняв место Шотландии. «Брюгге» смог квалифицироваться в плей-офф Лиги чемпионов в группе с «Порту», мадридским «Атлетико» и «Байером».

Напомним, российские команды пропускают еврокубковый сезон по решению УЕФА. России будет зачислено 4.333 балла за сезон-2022/2023.

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Футбол,Динамо,УЕФА,
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