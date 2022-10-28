Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
30 минут назад

Роналду стал худшим игроком Лиги Европы по одному из показателей

Lenta.ru

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал худшим футболистом по итогам пяти туров группового этапа Лиги Европы по одному из показателей. Об этом сообщается в Twitter WhoScored.

Роналду стал худшим игроком Лиги Европы по одному из показателей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Форвард упустил пять явных голевых моментов в пяти поединках. Больше никто из участников турнира не может похвастаться таким количеством нереализованных возможностей.

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял из-за того, что португалец покинул стадион до окончания встречи с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

«Манчестер Юнайтед» в пяти турах Лиги Европы набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф. Роналду забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители