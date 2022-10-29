Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+13° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Экс-полузащитник "МЮ" Канчельскис отказался назвать Дзюбу легендой российского футбола

Газета.Ruиещё 1

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил вклад бывшего нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в российский футбол.

Экс-полузащитник "МЮ" отказался назвать Дзюбу легендой российского футбола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции. Нужно спрашивать у главного тренера команды. Не стоит забывать, что Дзюбе уже 34 года, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же. Не сможете! Думаю, еще лет семь или десять его достижение никто не побьет. Дзюба — топ-1 форвард России, просто лучший. Он должен быть примером для подрастающего поколения, для того, чтобы дети стремились побить его рекорды. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем. Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Яшин, Мостовой, Дасаев, а Дзюба — нет", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком "Аданы Демирспор", которая выступает в турецкой Суперлиге. Всего форвард сыграл четыре матча за свой новый клуб, при этом ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Также в России Дзюба известен по выступлениям за московский "Спартак", "Томь" и тульский "Арсенал".

Ранее психолог Егор Райс заявил, что Артема Дзюбу не беспокоит отсутствие игрового времени в "Адане".

Футбол,Андрей Канчельскис,Манчестер Юнайтед,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители