Экс-полузащитник "МЮ" отказался назвать Дзюбу легендой российского футбола

"Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции. Нужно спрашивать у главного тренера команды. Не стоит забывать, что Дзюбе уже 34 года, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же. Не сможете! Думаю, еще лет семь или десять его достижение никто не побьет. Дзюба — топ-1 форвард России, просто лучший. Он должен быть примером для подрастающего поколения, для того, чтобы дети стремились побить его рекорды. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем. Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Яшин, Мостовой, Дасаев, а Дзюба — нет", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".