Экс-полузащитник "МЮ" отказался назвать Дзюбу легендой российского футбола

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис оценил вклад бывшего нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в российский футбол.
"Не знаю, почему Артем не может заиграть в Турции. Нужно спрашивать у главного тренера команды. Не стоит забывать, что Дзюбе уже 34 года, возраст берет свое. Не надо обманывать друг друга, надо признать, что Дзюба вошел в историю российского футбола. Он забил больше всех. Вот вы попробуйте забить столько же. Не сможете! Думаю, еще лет семь или десять его достижение никто не побьет. Дзюба — топ-1 форвард России, просто лучший. Он должен быть примером для подрастающего поколения, для того, чтобы дети стремились побить его рекорды. Дай бог родятся футболисты в России, которые смогут достичь большего, чем Артем. Легендой Дзюбу назвать нельзя. Я бы так смог сказать, если бы он в Европе поиграл. Легенды — Яшин, Мостовой, Дасаев, а Дзюба — нет", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно Дзюба стал игроком "Аданы Демирспор", которая выступает в турецкой Суперлиге. Всего форвард сыграл четыре матча за свой новый клуб, при этом ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября. Также в России Дзюба известен по выступлениям за московский "Спартак", "Томь" и тульский "Арсенал".
Ранее психолог Егор Райс заявил, что Артема Дзюбу не беспокоит отсутствие игрового времени в "Адане".