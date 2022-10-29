Тренер «Баварии» не исключил, что Нойер пропустит ЧМ-2022

— Я не могу однозначно сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он там сыграет. Плечо — сложная область с суставами, и Нойеру нужен отдых. Я не ожидаю, что он вернется к нам до чемпионата мира. Мы делаем все, чтобы вернуть его, но я не знаю, — сказал тренер.