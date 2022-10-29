Тренер «Баварии» не исключил, что Нойер пропустит ЧМ-2022

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн не стал опровергать слухи о возможном отсутствии голкипера команды Мануэля Нойера на чемпионате мира в Катаре. Вратарь сборной Германии получил повторную травму плеча, он не играл за мюнхенцев с 8 октября.
— Я не могу однозначно сказать, что он пропустит чемпионат мира, но и не могу сказать, что он там сыграет. Плечо — сложная область с суставами, и Нойеру нужен отдых. Я не ожидаю, что он вернется к нам до чемпионата мира. Мы делаем все, чтобы вернуть его, но я не знаю, — сказал тренер.
В текущем сезоне Нойер принял участие в 13 матчах, пропустил 11 мячей, а также шесть игр провел на ноль.