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57 минут назад

Роналду приобрёл самый дорогой дом в Португалии

Евро-футбол.Ру

Новость, которая может дать намек на ближайшее будущее Криштиану Роналду - португальский суперфорвард приобрел за 11 миллионов евро виллу в местечке Кашкаиш, которое является частью португальского «Лазурного берега», включающегося в себя, помимо Кашкаиша, также Эшторил и Синтру.

Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии
Фото: пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"

После реконструкции вилла Роналду поднимется в цене до 21 миллиона евро и станет самым дорогим домом в Португалии, а закончится переделка жилища в следующем году - то есть как раз тогда, когда CR7, очень возможно, расстанется с «Манчестер Юнайтед». Общая площадь трехэтажной виллы составит 2 720 квадратных метров.

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