Роналду приобрел самый дорогой дом в Португалии

Новость, которая может дать намек на ближайшее будущее Криштиану Роналду - португальский суперфорвард приобрел за 11 миллионов евро виллу в местечке Кашкаиш, которое является частью португальского «Лазурного берега», включающегося в себя, помимо Кашкаиша, также Эшторил и Синтру.

После реконструкции вилла Роналду поднимется в цене до 21 миллиона евро и станет самым дорогим домом в Португалии, а закончится переделка жилища в следующем году - то есть как раз тогда, когда CR7, очень возможно, расстанется с «Манчестер Юнайтед». Общая площадь трехэтажной виллы составит 2 720 квадратных метров.