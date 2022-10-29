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48 минут назад

Итальянский журналист назвал Дзюбу возрастным форвардом, провалившимся в Турции

Газета.Ruиещё 1

Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини сомневается, что «Венеция» подпишет контракт с российским нападающим турецкого клуба «Адана Демирспор» Артемом Дзюбой.

В Италии усомнились в переходе Дзюбы в "Венецию"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента допустил переход форварда в свою команду.

«На данный момент в Италии нет новостей или слухов о трансфере Дзюбы в «Венецию». Все только знают, что Дзюба почти не играет в «Адане Демирспор».

Да, у него в «Венеции» есть друг и партнер по сборной России Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о трансфере Дзюбы в какой-то итальянский клуб.

Зачем «Венеции» возрастной форвард, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?» — приводит слова журналиста Sport24.

«Венеция» после 10 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за свой новый клуб пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.

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