В Италии усомнились в переходе Дзюбы в "Венецию"

«На данный момент в Италии нет новостей или слухов о трансфере Дзюбы в «Венецию». Все только знают, что Дзюба почти не играет в «Адане Демирспор».



Да, у него в «Венеции» есть друг и партнер по сборной России Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о трансфере Дзюбы в какой-то итальянский клуб.



Зачем «Венеции» возрастной форвард, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?» — приводит слова журналиста Sport24.