В Италии усомнились в переходе Дзюбы в "Венецию"

Итальянский журналист Corriere della Sport Массимилиано Мартини сомневается, что «Венеция» подпишет контракт с российским нападающим турецкого клуба «Адана Демирспор» Артемом Дзюбой.
Ранее исполнительный директор «Венеции» Александер Мента допустил переход форварда в свою команду.
«На данный момент в Италии нет новостей или слухов о трансфере Дзюбы в «Венецию». Все только знают, что Дзюба почти не играет в «Адане Демирспор».
Да, у него в «Венеции» есть друг и партнер по сборной России Денис Черышев. Их связка запомнилась на чемпионате мира. Однако сейчас не ведется никаких переговоров о трансфере Дзюбы в какой-то итальянский клуб.
Зачем «Венеции» возрастной форвард, который провалился в Турции? Чтобы он повторил судьбу Кокорина?» — приводит слова журналиста Sport24.
«Венеция» после 10 туров занимает 17-е место в турнирной таблице Серии В. За итальянскую команду уже выступает один футболист сборной России — полузащитник Денис Черышев.
В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел за свой новый клуб пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
До Турции Дзюба на протяжении семи лет защищал цвета петербургского «Зенита», вместе с которым несколько раз становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны.