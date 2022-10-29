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39 минут назад

Гаттузо поделился мнением о матче с «Барселоной»

Евро-футбол.Ру

Наставник «Валенсии» Дженаро Гаттузо высказался насчет предстоящей встречи с каталонской «Барселоной» в рамках чемпионата Испании. Встреча состоится на стадионе «Месталья».

Гаттузо поделился мнением о матче с «Барселоной»
Фото: официальный твиттер футбольного клуба "Наполи"официальный твиттер футбольного клуба "Наполи"

«Барселона вылетела из Лиги чемпионов. Я не знаю, как на них повлияет это. Не думаю об этом, ведь у меня самого много вопросов по своей команде. Но хочу отметить, что есть две «Барселоны». В Ла Лиге «сине-гранатовые» забили много мячей и демонстрируют отличную игру», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Матч между «Валенсией» и «Барселоной» состоится сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

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