Гаттузо поделился мнением о матче с «Барселоной»

«Барселона вылетела из Лиги чемпионов. Я не знаю, как на них повлияет это. Не думаю об этом, ведь у меня самого много вопросов по своей команде. Но хочу отметить, что есть две «Барселоны». В Ла Лиге «сине-гранатовые» забили много мячей и демонстрируют отличную игру», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.