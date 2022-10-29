УЕФА выплатил три миллиона евро за остановку сердца у футболиста

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил итальянскому «Интеру» три миллиона евро в качестве компенсации за остановку сердца у датского полузащитника Кристиана Эриксена во время матча перенесенного на 2021 год чемпионата Европы 2020. Об этом сообщил Calciomercato.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

По данным источника, УЕФА передал денежные средства миланскому клубу, так как Эриксен в 2021 году выступал за итальянскую команду.

12 июня 2021 года во время матча чемпионата Европы со сборной Финляндии (0:1) у Эриксена произошел сердечный приступ, футболист перенес остановку сердца. В связи с тем, что ему установили имплантируемый кардиовертер дефибриллятор, Эриксен был вынужден расторгнуть контракт с миланским «Интером».

Восстановление Эриксена продолжилось после того, как он подписал краткосрочную сделку с «Брентфордом» на вторую половину сезона 2021/22.