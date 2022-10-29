Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

Фото: AFP 2022 / LINDSEY PARNABY AFP 2022 / LINDSEY PARNABY

Стоимость недвижимости, которая находится в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро, что делает ее самой дорогой в стране. Роналду стал владельцем трехэтажного особняка площадью 2720 метров. По информации источника, покупка намекает на желание португальца вернуться в лиссабонский «Спортинг».

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял из-за того, что португалец покинул стадион до окончания встречи с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.