Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Роналду купил самый дорогой дом в Португалии

Lenta.ruиещё 2

Нападающий «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Криштиану Роналду купил дом в Португалии. Об этом сообщает The Sun.

Роналду купил самый дорогой дом в Португалии
Фото: AFP 2022 / LINDSEY PARNABYAFP 2022 / LINDSEY PARNABY

Стоимость недвижимости, которая находится в 40 минутах езды от Лиссабона, оценивается в 21 миллион евро, что делает ее самой дорогой в стране. Роналду стал владельцем трехэтажного особняка площадью 2720 метров. По информации источника, покупка намекает на желание португальца вернуться в лиссабонский «Спортинг».

21 октября МЮ отстранил Роналду от игр и тренировок с основным составом клуба. Это решение главный тренер команды Эрик Тен Хаг принял из-за того, что португалец покинул стадион до окончания встречи с «Тоттенхэмом» в Английской премьер-лиге 19 октября. Однако 25 октября футболист вернулся к занятиям с основной командой.

Роналду — воспитанник «Спортинга». Из этой команды он первый раз перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители