«Барселона» нацелена подписать Месси уже в январе

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце сезона. В силу возраста в 35 лет и ситуации с соглашением, игрок может быть доступен на трансферном рынке по значительно скидке, но пока неизвестно, согласятся ли «парижане» отпустить одного из своих лидеров посреди сезона.