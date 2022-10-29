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53 минуты назад

Роналду купил самую дорогую недвижимость в Португалии

Майк Габриелян

Звезда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду купил самую дорогую недвижимость в Португалии за 18 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Marca.

Роналду купил самую дорогую недвижимость в Португалии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание утверждает, что «на покупку и ремонт великолепной виллы Ронни потратил в общей сложности колоссальные 18 миллионов фунтов стерлингов» (около 21 млн долларов).

Особняк футболиста должен быть готов в начале 2023 года, сейчас он является самой дорогой недвижимостью в Португалии.

Трехэтажный дом площадью 2720 квадратных метров расположен на Португальской Ривьере в Кинта-да-Маринья, это всего 40 минут езды от португальской столицы. Участок включает в себя различные сады и огромный бассейн.

СМИ считают, что решение Роналду купить такую роскошную недвижимость в Португалии намекает на то, что он рассматривает возможность вернуться туда в ближайшее время. Футболист может присоединиться к лиссабонскому «Спортингу». Он является воспитанником этой команды.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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