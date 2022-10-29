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57 минут назад

«ПСЖ» хочет подписать новую звезду в атаку

Евро-футбол.Ру

Нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша ждут в чемпионате Франции. По информации Calciomercato, в подписании португальского форварда заинтересован «ПСЖ». Столичный гранд является основным претендентом на 22-летнего исполнителя.

«ПСЖ» хочет подписать новую звезду в атаку
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Фелиш в последнее время стал задумываться над сменой клубной прописки, поскольку главный тренер «матрасников» Диего Симеоне снабжает его недостаточным количеством игровой практики.

Напомним, что «Атлетико» приобрел Жоау у лиссабонской «Бенфики» за 126 миллионов евро. Его контракт с испанским топ-клубом рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

Футбол,Жоау Фелиш,
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