«ПСЖ» хочет подписать новую звезду в атаку

Нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша ждут в чемпионате Франции. По информации Calciomercato, в подписании португальского форварда заинтересован «ПСЖ». Столичный гранд является основным претендентом на 22-летнего исполнителя.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Фелиш в последнее время стал задумываться над сменой клубной прописки, поскольку главный тренер «матрасников» Диего Симеоне снабжает его недостаточным количеством игровой практики.