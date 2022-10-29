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1 час назад

Каррера предостерег "Спартак" от недооценки аутсайдера РПЛ "Торпедо"

Газета.Ru

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что красно-белые не должны недооценивать соперника по матчу 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — столичного «Торпедо».

Каррера предостерег «Спартак» от недооценки аутсайдера РПЛ «Торпедо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На бумаге это казалось бы легким матчем. Но это дерби, и в таких матчах иногда места в таблице не имеют значения! Не стоит недооценивать соперника. «Спартаку» завтра надо показать, что у них есть качества чтобы преследовать «Зенит», — сообщил Каррера «Спорт-Экспрессу».

Игра между «Спартаком» и «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

Команда Гильермо Абаскаля занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. На счету «Спартака» девять побед, две ничьих и три поражения. Красно-белые набрали 29 очков и уступают только лидеру РПЛ — петербургскому «Зениту» (36).

«Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке. Черно-белые пока выиграли в сезоне чемпионата России лишь один матч, трижды сыграли вничью и проиграли в десяти встречах.

Футбол,Торпедо,Зенит,Спартак,
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