Каррера предостерег «Спартак» от недооценки аутсайдера РПЛ «Торпедо»

«На бумаге это казалось бы легким матчем. Но это дерби, и в таких матчах иногда места в таблице не имеют значения! Не стоит недооценивать соперника. «Спартаку» завтра надо показать, что у них есть качества чтобы преследовать «Зенит», — сообщил Каррера «Спорт-Экспрессу».