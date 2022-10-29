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58 минут назад

Месси не станет уходить из «ПСЖ» в январе

Евро-футбол.Ру

В прессе появилась информация о том, что «Барселона» может попытаться вернуть Лионеля Месси в свои ряды уже в зимнее трансферное окно. Журналист Бен Джейкобс пишет в социальных сетях о том, что такой переход невозможен.

Месси не станет уходить из «ПСЖ» в январе
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

По данным источника, Лионель Месси будет принимать решение о своём будущем после чемпионата мира в Катаре. При этом звёздный аргентинский нападающий не станет уходить из «ПСЖ» в январе, даже если он решит не продлевать контракт с грандом Лиги 1.

Действующий контракт Лионеля Месси истекает летом. В трудовом соглашении форварда есть опция продления ещё на год, но её «ПСЖ» может реализовать только при согласии футболиста.

Футбол,Лионель Месси,
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