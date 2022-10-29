Месси не станет уходить из «ПСЖ» в январе

В прессе появилась информация о том, что «Барселона» может попытаться вернуть Лионеля Месси в свои ряды уже в зимнее трансферное окно. Журналист Бен Джейкобс пишет в социальных сетях о том, что такой переход невозможен.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

По данным источника, Лионель Месси будет принимать решение о своём будущем после чемпионата мира в Катаре. При этом звёздный аргентинский нападающий не станет уходить из «ПСЖ» в январе, даже если он решит не продлевать контракт с грандом Лиги 1.