​Гогниев выругался в адрес комментатора «Матч ТВ»

Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева после трёх пропущенных голов в первом тайме матча против «Динамо» переполняли эмоции. По ходу тайма Гогниев снял с игры Дениса Глушакова и даже выругался ему в след. В перерыве в подтрибунном помещении от рулевого «Химок» досталось уже комментатору Сергею Дурасову.