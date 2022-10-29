Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
21 минуту назад

​Гогниев выругался в адрес комментатора «Матч ТВ»

Евро-футбол.Ру

Главного тренера «Химок» Спартака Гогниева после трёх пропущенных голов в первом тайме матча против «Динамо» переполняли эмоции. По ходу тайма Гогниев снял с игры Дениса Глушакова и даже выругался ему в след. В перерыве в подтрибунном помещении от рулевого «Химок» досталось уже комментатору Сергею Дурасову.

​Гогниев выругался в адрес комментатора «Матч ТВ»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Тебя кто просил вопросы такие задавать? Кто-то, наверное, попросил? Скажи, кто?» - спросил Гогниев у Дурасова.

В ответ комментатор пытался объяснить, что все вопросы он задавал по своей инициативе.

«***** [блин] 100%, ***** [нафиг],***** [фигню] какую-то говорят тебе. Интересно ему…» - сказал Гогниев.

Футбол,Денис Глушаков,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители