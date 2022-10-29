Уткин прокомментировал поведение тренера «Химок» Гогниева в перерыве матча с «Динамо»

«Тут Спа ртак Артурови ч Гогниев решил не разговаривать с Сергеем Дурасовым, потом у что не те вопросы задавал — это как раз совершенно не занимательно, все тренер ы время от времени психуют, и Гогниев один из самых горячих. Потом, в Химках же бесы. Раз специально изгоняют — значит, уверены: есть.

Но вот коллега Журавель вскользь напомнил, что по словам администрации ФК «Химки», у Гогниева безлимитный кредит доверия. А про «Химки» известно, что у них уже немалый долг перед игроками. И вот поставьте себя на место Спартака Артуровича. Каково это — иметь безлимитный кредит в компании, которая не платит? То есть он безлимитный. Но не платят. Но тебе доверяют. Просто не платят. Но ты работай. Но… А тут еще с вопросами!» — написал Уткин в телеграм-канале.