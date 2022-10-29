Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
44 минуты назад

​Стала известна причина замены Захаряна

Евро-футбол.Ру

В субботу «Динамо» разнесло на своём поле «Химки» со счётом 6:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Уже в начале второго тайма поле покинул полузащитник московской команды Арсен Захарян, которым интересуется «Челси».

​Стала известна причина замены Захаряна
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», Арсен Захарян был заменён из-за боли в животе.

Набор трёх очков позволил «Динамо» подняться сразу на третье место Премьер-лиги. Правда, остальным командам из этого участка турнирной таблицы ещё предстоит провести свои матчи 15-го игрового дня.

Следующий матч «Динамо» проведёт 6 ноября – против «Ростова» на поле соперника.

Футбол,Арсен Захарян,Динамо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители