Клуб РПЛ задумался о возвращении трижды уволенного тренера

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Спартак Гогниев может быть в ближайшее время отправлен в отставку. Об этом стало известно «Матч ТВ».

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По информации источника, в команде задумались о возвращении на этот пост Сергея Юрана. Гогниев возглавляет клуб с 31 августа.

Юран трижды возглавлял «Химки» и трижды был уволен. В последний раз это произошло 9 августа этого года.