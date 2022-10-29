Воздушная тревога прервала чемпионат Украины по футболу

Воздушная тревога прервала матч 10-го тура чемпионата Украины между футбольными клубами «Шахтер» и «Александрия». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Шахтера».

Отмечается, что встреча была прервана в первом тайме, после того, как игроки «Александрии» забили первый год.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Власти регионов призвали население спуститься в убежища.