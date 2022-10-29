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14 минут назад

Воздушная тревога прервала чемпионат Украины по футболу

Илья Родин

Воздушная тревога прервала матч 10-го тура чемпионата Украины между футбольными клубами «Шахтер» и «Александрия». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Шахтера».

Воздушная тревога прервала чемпионат Украины по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что встреча была прервана в первом тайме, после того, как игроки «Александрии» забили первый год.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Власти регионов призвали население спуститься в убежища.

Напомним, что регулярные удары по энергетической инфраструктуре Украины ВС РФ начали наносить с 10 октября 2022 года, через два дня после взрыва на Крымском мосту.

Футбол,Верховный суд,
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