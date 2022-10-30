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42 минуты назад

Роналду считает свое возвращение в «МЮ» катастрофой

Sports.tjиещё 1

Португальский форвард Криштиану Роналду считает свое возвращение в «Манчестер Юнайтед» катастрофой, сообщает The Sun, ссылаясь на книгу журналиста Джонатана Клегга, которая выйдет в следующем месяце.

Роналду считает свое возвращение в «МЮ» катастрофой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, Роналду негативно оценивает период в стане «красных дьяволов» под руководством прошлого тренера Ральфа Рангника. Португалец раздражен тем, что клуб не изменился с момента его ухода в мадридский «Реал» в 2009 году.

Нападающий также возмущен тем фактом, что лишь немногие игроки поддерживали физическую форму на одном уровне с ним. Кроме того, Роналду недоволен отсутствием инвестиций в тренировочную базу «Юнайтед».

Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а затем перешел в мадридский «Реал». Летом 2021 года английский клуб объявил о возвращении форварда.

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