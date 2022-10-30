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50 минут назад

Гол Промеса принес "Спартаку" победу над "Торпедо" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 1:0 обыграл столичное "Торпедо" в домашнем матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Открытие Банк Арена".

Гол Промеса принес "Спартаку" победу над "Торпедо"
Фото: ТАССТАСС

Единственный мяч на 50-й минуте забил Квинси Промес. Нидерландский нападающий возглавляет список бомбардиров нынешнего сезона РПЛ с 12 голами.

28-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин провел 200-й матч в составе красно-белых. Футболист, перешедший в команду в 2016 году, является чемпионом России сезона-2016/17, победителем Кубка России сезона-2021/22, обладателем суперкубка страны 2017 года.

Футболисты "Спартака" провели матч в ретро-форме с классическим ромбом. Как объяснила пресс-служба клуба, данное решение было принято в честь 100-летия клуба, чтобы отдать дань уважения истории команды.

"Спартак" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей в различных турнирах. За этот период команда одержала восемь побед и один раз сыграла вничью. Последнее поражение красно-белые потерпели в матче РПЛ против "Ростова" (2:4) 11 сентября.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. "Торпедо" располагается на последней, 16-й позиции с 6 очками. В следующем туре "Спартак" 5 ноября сыграет в гостях с "Сочи". "Торпедо" днем позднее встретится на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

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