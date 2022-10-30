Аршавин: РПЛ превращается в чемпионат пенальти

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин раскритиковал то, как в Российской премьер-лиге (РПЛ) используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Превращаемся в чемпионат пенальти. За границей, если посмотреть по статистике, назначается меньше 11 метровых.

Мы как обезьяна с гранатой. Нам VAR дали, а мы не знаем, что с этим делать. Деньги заплачены, нужно, чтобы система работала. А на goal line technology (система определения взятия ворот) у нас денег нет, хотя она дешевле стоит», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

30 октября «Зенит» одержал 12-ю победу в сезоне РПЛ, обыграв в выездном матче 15-го тура «Краснодар» со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 87-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой в своей штрафной футболиста «Краснодара» Кристиана Рамиреса, забил Далер Кузяев.

По итогам первой половины сезона команда Сергея Семака набрала 39 очков и уверенно лидирует в таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые пока не потерпели в РПЛ ни одного поражения. Второе место занимает московский «Спартак» (32), третье — ЦСКА (29).

Ранее стало известно, что «Зенит» побил целый ряд рекордов по итогам первого круга сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.

Сине-бело-голубые повторили свой лучший старт в чемпионате России, набрав 39 очков после первых 15 туров. Таким же результатом они могли похвастаться только в 2010 году, когда командой руководил Лучано Спаллетти.