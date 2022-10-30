РФС договорился с сербами о товарищеском матче

Российский футбольный союз (РФС) провел переговоры с Футбольным союзом Сербии и договорился о проведении товарищеского матча между молодежными сборными двух стран, пишет «РБ Спорт».
По информации издания, игра должна пройти в ноябре на территории Сербии.
Ранее национальная команда, которой руководит главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов, провела две товарищеские встречи со сборными Белоруссии и Казахстана. В первом матче российская молодежка разгромила соперников (6:1), а во втором взяла верх со счетом 2:1. Обе игры были проведены в Белоруссии.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России во всех возрастных категориях, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной сборная России под руководством Валерия Карпина не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.
Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре, а также предположил, что сборную России по футболу не допустят на международные турниры до 2026 года.