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52 минуты назад

РФС договорился с сербами о товарищеском матче молодежной сборной России

Газета.Ru

Российский футбольный союз (РФС) провел переговоры с Футбольным союзом Сербии и договорился о проведении товарищеского матча между молодежными сборными двух стран, пишет «РБ Спорт».

РФС договорился с сербами о товарищеском матче
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, игра должна пройти в ноябре на территории Сербии.

Ранее национальная команда, которой руководит главный тренер «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов, провела две товарищеские встречи со сборными Белоруссии и Казахстана. В первом матче российская молодежка разгромила соперников (6:1), а во втором взяла верх со счетом 2:1. Обе игры были проведены в Белоруссии.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России во всех возрастных категориях, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной сборная России под руководством Валерия Карпина не смогла принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре, а также предположил, что сборную России по футболу не допустят на международные турниры до 2026 года.

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