Невилл: «Рэшфорд напомнил мне Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил гол, забитый Маркусом Рэшфордом.
Англичанин забил свой сотый мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и принёс команде победу над «Вест Хэмом» (1:0).
«Нечасто можно увидеть, как Рэшфорд забивает подобным образом, – комментирует Невилл гол 24-летнего форварда, забитый головой. – На тренировках он видит, как это делает один из лучших игроков мира в данном компоненте – Роналду. Это действительно было похоже на Криштиану», – приводит Daily Mail слова экс-защитника.
Победа над «Вест Хэмом» позволила «Манчестер Юнайтед» взобраться на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.