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1 час назад

Невилл: «Рэшфорд напомнил мне Роналду»

Евро-футбол.Ру

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил гол, забитый Маркусом Рэшфордом.

Невилл: «Рэшфорд напомнил мне Роналду»
Фото: ТАССТАСС

Англичанин забил свой сотый мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и принёс команде победу над «Вест Хэмом» (1:0).

«Нечасто можно увидеть, как Рэшфорд забивает подобным образом, – комментирует Невилл гол 24-летнего форварда, забитый головой. – На тренировках он видит, как это делает один из лучших игроков мира в данном компоненте – Роналду. Это действительно было похоже на Криштиану», – приводит Daily Mail слова экс-защитника.

Победа над «Вест Хэмом» позволила «Манчестер Юнайтед» взобраться на пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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