Невилл: «Рэшфорд напомнил мне Роналду»

«Нечасто можно увидеть, как Рэшфорд забивает подобным образом, – комментирует Невилл гол 24-летнего форварда, забитый головой. – На тренировках он видит, как это делает один из лучших игроков мира в данном компоненте – Роналду. Это действительно было похоже на Криштиану», – приводит Daily Mail слова экс-защитника.