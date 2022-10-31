Нойер сможет сыграть на ЧМ-2022

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер практически точно успеет восстановиться до старта чемпионата мира в Катаре.

36-летний вратарь пропустил последние матчи мюнхенского гранда из-за травмы, что вызвало беспокойство в том числе и у поклонников сборной Германии, поскольку точные сроки возвращения звёздного ветерана на поле не назывались. Согласно сведениям издания Kicker, участие Нойера на предстоящем мундиале не вызывает сомнений. Капитан «Баварии» сможет помочь национальной команде в Катаре.