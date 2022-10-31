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1 час назад

Нойер сможет сыграть на ЧМ-2022

Евро-футбол.Ру

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер практически точно успеет восстановиться до старта чемпионата мира в Катаре.

Нойер сможет сыграть на ЧМ-2022
Фото: Instagram (организация запрещена в России)Instagram

36-летний вратарь пропустил последние матчи мюнхенского гранда из-за травмы, что вызвало беспокойство в том числе и у поклонников сборной Германии, поскольку точные сроки возвращения звёздного ветерана на поле не назывались. Согласно сведениям издания Kicker, участие Нойера на предстоящем мундиале не вызывает сомнений. Капитан «Баварии» сможет помочь национальной команде в Катаре.

В текущей кампании Мануэль Нойер отыграл 13 матчей за «Баварию» во всех турнирах, пропустив 11 голов.

Футбол,Мануэль Нойер,
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