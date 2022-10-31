Промес забил свой 80-й гол в чемпионате России

Московский «Спартак» закончил первый круг российского чемпионата минимальной победой над земляками из «Торпедо» - 1:0. Единственный гол встречи записал на свой счет в начале второй половины игры форвард Куинси Промес, который теперь вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата.

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Как оказалось, это был 80-й гол нидерландского нападающего в чемпионатах России, свои первые мячи он забил 14 сентября 2014 года, сделав дубль, причем также в матче против московского «Торпедо».